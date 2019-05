Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Pkw überschlagen, Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen, Weitere Einbrüche in Tübingen

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Mit Pkw überschlagen

Am Dienstagmorgen hat sich auf der L 1201 ein 39 Jahre alter BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen und dabei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der Mann war kurz vor 8.30 Uhr von Plochingen herkommend in Richtung Weißer Stein unterwegs. In einer leichten Rechtskurve setzte er zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Zur Vermeidung einer Frontalkollision lenkte der 39-Jährige seinen Wagen nach links von der Fahrbahn. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich der BMW daraufhin und kam schließlich wieder auf den Räder stehend im Grünstreifen zum Stillstand. Zu einer Kollision mit anderen Fahrzeugen war es nicht gekommen. Der Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am BMW dürfte Totalschaden entstanden sein. Da der Wagen von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden musste, war eine kurzzeitige Vollsperrung der L 1201 erforderlich. (mr)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Eine Leichtverletzte und vier beschädigte Autos mit insgesamt etwa 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der B 313 ereignet hat. Eine 33-jährige Fahrerin eines Mazda war gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße von Nürtingen in Richtung Wendlingen unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung zur Oberensinger Straße offensichtlich zu spät bemerkte, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geriet. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Wagen zunächst in das Heck eines vor ihr stehenden Seat eines 22-Jährigen, dessen Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls die zwei Fahrzeuge vor ihm, einen Audi eines 74-Jährigen und einen Fiat einer 26-jährigen Autofahrerin, aufeinander schob. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst mit noch unklaren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Mazda und der Audi waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bedingt durch den Unfall ergaben sich erhebliche Verkehrsbehinderungen. (jw)

Tübingen (TÜ): Weitere Einbrüche in Restaurants und Pizza-Service

Seit Montagnachmittag sind gleich zwei Tübinger Restaurants und ein weiterer Pizza-Service von Einbrechern heimgesucht worden. Zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, acht Uhr, drang ein Unbekannter über ein eingeschlagenes Fenster in eine Pizzeria am Egeriaplatz ein und durchwühlte in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Dabei stieß er auf Bargeld und ließ dieses mitgehen. Außerdem richtete er einen Sachschaden von rund 600 Euro an. Auch in ein Restaurant in der Bebenhäuser Straße wurde eingebrochen. Hier verschaffte sich der Täter zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr, über die gewaltsam geöffnete Eingangstür Zutritt zum Gebäude. Ihm fiel ebenfalls Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände. In diesem Fall beziffert die Polizei den Sachschaden mit zirka 1.000 Euro. Gegen 10.30 Uhr wurde am Dienstagvormittag noch der Einbruch in einen Pizza-Service in der Pfrondorfer Straße in Lustnau festgestellt. Über ein aufgehebeltes Fenster war der Täter ins Innere gelangt und fand in einer Kasse etwas Münzgeld. Der Schaden wird hier auf 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang dieser Einbrüche und des Einbruchs in die Filiale eines Pizza-Lieferdienstes in der Hechinger Straße besteht (siehe Pressemitteilung vom 28.05.2019/11.53 Uhr), wird geprüft. (mr)

