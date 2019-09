Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag (10.09.2019) an der Stadtbahnhaltestelle Hedelfingen offenbar sein Geschlechtsteil entblößt. Eine Passantin beobachtete den Mann gegen 15.15 Uhr an der Haltestelle, wie er sein Geschlechtsteil in der Hand hielt und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten trafen den Mann kurz darauf im Bereich der Rohrackerstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. Zeugen und mögliche Geschädigte, insbesondere die Anruferin, die beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort war, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

