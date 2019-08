Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Dörholt, L581/ Trunkenheitsfahrt mit eingeschaltetem Warnblinklicht

Coesfeld (ots)

Mit eingeschaltetem Warnblinklicht war ein 20-jähriger Autofahrer aus Havixbeck am Freitagmorgen um 04.45 Uhr von Billerbeck in Richtung Havixbeck unterwegs. Die Besatzung eines Streifenwagens hielt den Opelfahrer zur Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht nur Alkohol getrunken sondern auch Drogen eingenommen hatte. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe und verboten die Weiterfahrt. Der Führerschein des Mannes war bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt bei der Führerscheinstelle.

