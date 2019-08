Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/ Einbruch in Praxis

Coesfeld (ots)

Das rückwärtige Fenster einer Praxis in der Hans-Böckler-Straße in Lüdinghausen hebelten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (15.08.), 19 Uhr bis Freitag (16.08.), 04.45 Uhr auf. In der Praxis zerschlugen die Einbrecher zwei Sparschweine ujnd entkamen mit dem darin enthaltenen Geld. Der angerichtete Sachschaden an zwei Fenstern und einer Tür liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

