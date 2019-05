Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Fußgängerin von Radfahrer erfasst

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 79-Jährige aus Schönau stammende Frau wurde am Montag kurz vor 12 Uhr von einem Fahrradfahrer in der Wiesenbacher Straße erfasst. Die Frau querte in Höhe der Kreuzung "An der Münzenbach" die Fahrbahn, ohne auf den ordnungsgemäß fahrenden 30-jährigen Radfahrer zu achten. Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Nach der ambulanten Behandlung konnte die Dame dieses am Abend wieder verlassen. Am Rad entstand geringer Schaden.

