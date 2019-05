Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Bei Einbruch große Menge Münzgeld gestohlen

Heidelberg (ots)

Am frühen Montagmorgen verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt in die Büroräumlichkeiten eines Veranstaltungsgeländes im Zollhofgarten. Nachdem der Täter gegen 3:55 Uhr eine Fensterscheibe einschlug, hebelte er im Innern einen Stahlschrank auf und entwendete daraus mehrere tausend Euro Bargeld - in Münzrollen. Am Fenster entstand ein Schaden von mindestens 3.000 EUR. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise, insbesondere über größere Einzahlungen von Münzgeld, bitte unter 0621 174-1700 an die Ermittler.

