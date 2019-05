Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Einbruch in Tanzschule

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt in die Räumlichkeiten einer Tanzschule in der Bergheimer Straße - er erbeutete dabei mehrere hundert Euro Bargeld. Der oder die Täter brach im Zeitraum von 02:15 Uhr bis 06:30 Uhr ein Fenster und gelangte so in das Gebäude. Im Innern hebelte der Unbekannte einen Schrank auf und entnahm eine Geldkassette in der sich 500 EUR befanden. Es gelang dem Täter jedoch nicht einen Tresor, den er zuvor aus seinem Versteck trug, zu öffnen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich somit 500 EUR, der entstandene Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter 06221 99-1700 zu melden.

