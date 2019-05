Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Zusammenstoß beim Fahrstreifenwechsel

Mannheim-Lindenhof (ots)

Bei einem Unfall am Montagmorgen im Stadtteil Lindenhof wurde ein 60-jähriger Mann leicht verletzt. Ein 49-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf mittleren Fahrspur der Südtangente in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Kurz nach der Ampel in Höhe der Landteilstraße wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er den 60-Jährigen, der mit seinem Fiat auf der rechten Fahrspur in gleicher Richtung fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der Fiat drehte sich um die eigene Achse, schleuderte nach links und blieb schließlich quer auf dem Grünstreifen zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen liegen.

Der 60-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da der Fiat nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der Südtangente in Richtung Ludwigshafen blockiert. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

