Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Argenbühl-Ratzenried

Parkendes Fahrzeug von Unbekannten beschädigt - Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag Mitternacht bis Sonntagmorgen ca. 5 Uhr parkte ein Pkw Mitsubishi L200 jeweils hälftig auf der Straße und dem Gehweg in der Franz-Dick-Straße, Höhe der Hausnummer 13. Unbekannte Täter beschädigten die Ladeklappe des Pick-Up. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten die Polizei in Wangen unter Tel. 07522-984-0 zu kontaktieren.

Wangen

Schlägerei im Entenpark

Am Samstag kurz vor 22 Uhr wurde eine Polizeistreife von Passanten angesprochen, dass es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Entenpark gibt. Zeitgleich gab es einige Notrufe mit ähnlich lautenden Mitteilungen. Im Park konnte nur noch eine Gruppe von 4 bis 5 Personen festgestellt werden, welche sich fluchtartig in Richtung Innenstadt entfernte. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige aufgegriffen werden. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Im Weiteren meldeten sich mehrere Beteiligte bzw. Verletzte der Schlägerei. Insgesamt wurden 7 Personen leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Herr Dittrich

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell