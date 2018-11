POL-PDMY: Pressemeldung schwerer Verkehrsunfall (Ergänzung zur Erstmeldung von 08.43 Uhr)

Cochem (ots) - Nach bisherigem Sachstand befuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus dem Vulkaneifelkreis die B 259 aus Fahrtrichtung Ulmen in Fahrtrichtung Cochem und stieß beim Auffahren auf die A 48, Auffahrt Trier, gegen einen entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen. Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 EUR. Die Bundesstraße und die Anschlussstelle der Autobahn in Ulmen waren bis 09.45 Uhr gesperrt. Zur Unfallzeit (06.45 Uhr) herrschte Dunkelheit und starker Nebel.

