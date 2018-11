POL-PDMY: Versuchter Diebstahl aus Gartenhaus

Kaisersesch (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 04.30 Uhr wurden die Bewohner eines Grundstückes in der Straße Marienau durch Geräusche geweckt. Sie sahen eine dunkel gekleidete Person, die mit einer Schubkarre im Garten unterwegs war. Als sie bemerkt wurde, flüchtete die Person unerkannt. In der Schubkarre lag Werkzeug aus dem Gartenhaus, das vermutlich gestohlen werden sollte. Hinweise an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

