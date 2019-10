Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flüchtiger Unfallverursacher

Bitburg (ots)

Heute gegen 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Drogeriemarkt DM in der Saarstraße in Bitburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine Fahrzeugführerin stellte ihren grauen Opel mit Bitburger Zulassung zum o.g. Zeitpunkt auf dem Parkplatz ab. Als sie nach ca. 30 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der bisher unbekannter Unfallverursacher hatte vermutlich beim Ein-oder Ausparken den Streifschaden verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei Bitburg sucht Zeugen des Verkehrsunfalls und nimmt diese unter: 06561/9685-0 entgegen.

