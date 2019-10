Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tote Leitung

Prüm (ots)

Gibt's nicht! Jedenfalls nicht bei Ihrer Polizei. Wir sind immer für Sie da. So auch am kommenden Montag, den 21.10.2019.

An diesem Tag bitten wir Sie um Verständnis für erforderliche Arbeiten an der Telefonanlage der Polizeiinspektion Prüm. In der Zeit von 06.00 Uhr bis 13.00 Uhr können Sie uns über die normale Amtsleitung (06551-9420) leider nicht erreichen.

In dieser Zeit nehmen wir all' Ihre Anliegen und Fragen allerdings gerne unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Ihre Sicherheit ist unsere Aufgabe.

Polizeiinspektion Prüm

