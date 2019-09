Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Werkzeug aus Container entwendet

Borken (ots)

Werkzeug haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Baucontainer in Borken gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, brachen die Täter den Container auf. Dieser stand an der Josefstraße nahe einer Dreifachturnhalle. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem einen Akkuschrauber, eine Akkustichsäge und ein Baustellenradio der Marke Makita, eine Flex, eine Kreissäge und eine Bohrmaschine der Marke Hilti sowie weitere Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

