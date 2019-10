POL-PDLU: (Waldsee) Betrügerische Anrufe in Waldsee

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am Mittwochmittag, 16.10.2019, gegen 13:45 Uhr, erhielt die 68-jährige Geschädigte aus Waldsee einen Anruf eines unbekannten Mannes. Gegenüber der Anruferin gab dieser an, er sei ihr Enkel. Da die 68-Jährige jedoch keinen Enkel hat, durchschaute diese den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Gegen 15:00 Uhr wurde eine weitere Anwohnerin in Waldsee, eine 86-Jährige Frau, von einer Unbekannten telefonisch kontaktiert. Während dem Telefonat hat sich die weibliche Anruferin als Tochter der 86-Jährigen ausgegeben. Grund des Anrufes sei, dass die "vermeintliche Tochter" eine Wohnung gekauft habe, das Geld hierfür sei jedoch auf ein falsches Konto überwiesen worden. Nun benötige die Anruferin Geld von der 86-Jährigen. Auch in diesem Fall bemerkte die Angerufene, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt und beendete das Telefonat. In beiden Fällen entstand kein Schaden.

