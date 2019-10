Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hollenstedt/ Welle - Einbrüche in Schützenhäuser ++ Ramelsloh - Feuer in Asylbewerberunterkunft

Landkreis Harburg (ots)

Hollenstedt/ Welle - Einbrüche in Schützenhäuser

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in zwei Schützenhäuser ein. In Hollenstedt schoben die Täter zunächst einen Rollladen hoch und warfen im Anschluss eine Scheibe mit einem Stein ein. Im Objekt wurde nach Diebesgut gesucht. Erbeutet wurden alkoholische Getränke. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Auch in Welle gelangten Unbekannte nach Einwerfen eines Fensters in die Schützenhalle. Hier wurde nichts entwendet. Der Schaden ist allerdings mit 2.000 Euro doppelt so hoch.

Ramelsloh - Feuer in Asylbewerberunterkunft

In einer Asylbewerberunterkunft in der Straße Bei den Kämpen geriet Dienstagmittag ein Mülleimer in Brand. Das Feuer wurde frühzeitig entdeckt und die Feuerwehr schnell alarmiert. Diese konnte eine Brandausbreitung verhindern. Der betroffene Raum ist vorerst nicht mehr nutzbar. Die Höhe des Schadens liegt bei etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei Seevetal übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell