Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Manschettenknöpfe gestohlen

Vierhöfen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14.40 Uhr und Sonntag, 12.45 Uhr sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Alten Dorfstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und fingen an, das Haus zu durchsuchen. Dabei nahmen sie ein Paar goldenen Manschettenknöpfe an sich. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell