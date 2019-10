Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Bild-Infos

Download

Buchholz (ots)

Am Morgen des 31.08.2019 beobachtete eine Zeugin einen Fahrraddiebstahl im Bereich des Famila-Marktes an der Lindenstraße. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ermitteln, allerdings hatte er das mutmaßlich gestohlene Fahrrad nicht mehr bei sich. Am Abend des 31.08. meldeten Passanten der Polizei dann ein aufgefundenes Fahrrad in der Innenstadt. Das Fahrrad - ein schwarzes Mountainbike der Marke Trenga (s. Foto) - wurde sichergestellt.

Die Polizei vermutet, dass es sich um das am Morgen gestohlene Fahrrad handelt. Allerdings wurde der Diebstahl bis heute noch gar nicht angezeigt. Die Beamten suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell