Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand eines Einfamilienhauses

Heidenau (ots)

Brand eines Einfamilienhauses

Am heutigen Tag wurden Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei in die Straße 'Am Metzel' gerufen. Anwohner hatten gegen 8:15 Uhr Rauch aus dem Keller des Hauses dringen sehen und den Notruf gewählt.

Zunächst war nicht bekannt, ob sich der Bewohner des Hauses noch im Gebäude befand. Die Feuerwehr suchte unter Atemschutz in dem stark verrauchten Haus nach der Mann. Schnell stand jedoch fest, dass der Bewohner nicht zu Hause war.

Die freiwilligen Feuerwehren Heidenau, Tostedt, Dohren, Wistedt und Handeloh brachten die Flammen in dem Wohnhaus zügig unter Kontrolle und löschten den Brand. Dennoch hatte das Feuer bereits Teile des Kellers und des Erdgeschosses in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Brandstiftung anzunehmen.

