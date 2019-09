Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg in der Zeit vom 27.09.2019, 12:00 Uhr bis 29.09.2019, 12:00 Uhr

Bild-Infos

Download

LK Harburg (ots)

Buchholz i.d.N.- Verkehrsunfall

Am Freitag kurz vor 12:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Bio-Marktes ´Aleco´ in Buchholz. Eine ältere Dame ist beim Rangieren gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen und fuhr im Anschluss weiter, da sie es nicht mitbekommen hatte. Auf dem Parkplatz haben sich zu dieser Zeit zwei andere Personen befunden, welche den Unfall beobachtet haben und sofort reagierten, die Dame angehalten und angesprochen haben. Aus diesem Grund konnte der Geschädigten die Daten der Verursacherin mitgeteilt werden.

Es werden dringend die beiden Personen gebeten sich bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 zu melden, um den Sachverhalt komplett aufklären zu können.

Buchholz i.d.N. und Winsen / Luhe- Wohnungseinbrüche

In Buchholz i.d.N. am Freitag in der Zeit von 12:45 Uhr bis 22:45 Uhr gelangten unbekannte Täter in das Einfamilienhaus in der Märchenstraße. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Mit dem gefundenen Stehlgut haben die Täter das Haus über den Einstiegsweg wieder verlassen.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Märchensiedlung aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Im Winsener Stadtteil Hoopte kam es am Hoopter Elbdeich zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Geschädigte war zur Tatzeit nicht im Haus. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum Freitag 13:00 Uhr bis Samstag 13:00 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) zu melden (Tel: 04171-7960).

Buchholz i.d.N.- Oktoberfest bei Möbel Kraft

Am Wochenende war es beim Oktoberfest zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen gekommen. Zwei alkoholisierte Besucher haben zwei andere Besucher mehrmals geschlagen. Eine anwesende Freundin versucht noch verbal auf die schlagenden Personen einzuwirken, sie wird jedoch von einem der Männer bespuckt. Es wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Während der Veranstaltung mussten immer wieder Gäste die Örtlichkeit verlassen, da sie sich nicht benehmen konnten. In einem Fall wurde der Gast durch das Sicherheitspersonal vom Gelände gebracht. Dabei wurde der Gast handgreiflich und beleidigte die Mitarbeiter. Nicht nur die Feier war zu Ende es hatte auch eine Strafanzeige als Folge. Ansonsten verlief das Fest ohne weitere Vorkommnisse friedlich.

Buchholz- Diebstahl und im Anschluss eine Alkoholfahrt

Am Samstag gegen 18:45 Uhr in der Buchholz Galerie nahm ein Mann Bekleidung für sich und seine Freundin an sich, ohne die Ware zu bezahlen. Durch Zeugen konnte die Tat beobachtet werden und der Mann gestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille hatte. Im Anschluss der Strafanzeige wurden beide wieder entlassen. Gegen 20:15 Uhr wurde auf der B 3 ein Verkehrsunfall gemeldet. Das verursachende Fahrzeug habe sich jedoch von der Unfallstelle mit hoher Geschwindigkeit entfernt. Das Kennzeichen konnten die Beteiligten ablesen und mitteilen. Die Insassen des geschädigten Fahrzeuges sind dabei leicht verletzt worden. Es stellte sich heraus, dass der Halter und Fahrzeugführer des Fahrzeuges bereits am heutigen Tag als Ladendieb in der Buchholz Galerie aufgefallen war. Der Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es erfolgte eine Blutentnahme, einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, sodass eine weitere Strafanzeige auf ihn zukommt.

Buchholz i.d.N.- VW Crafter aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag in der der Zeit von 18:00 Uhr bis 10:00 Uhr, sind in der Bäckerstraße auf einem Firmengelände vier VW Crafter aufgebrochen worden. Dabei wurde diverses Werkzeug entwendet.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dieser Zeit in dem Bereich gesehen hat, meldet sich bitte beim Zentralen Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850.

Seevetal- Pkw aufgebrochen

Im Zeitraum vom 27.09.-28.09.2019 zwischen 20:30 bis 10:30 Uhr wurde im Reiherhorstweg 10c in Maschen auf unbekannte Weise ein Taxi geöffnet und aus dem Innenraum ein Portemonnaie und eine Taxikonzession entwendet.

Hollenstedt- Randalierer auf dem Herbstmarkt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte eine Gruppe von 5 Personen auf dem Herbstmarkt in Hollenstedt. Die männlichen Beschuldigten warfen diverses Mobiliar um und beschädigten einen abgedeckten Schwenkgrill. Das alles konnte durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachtet und gemeldet werden. Gegen alle Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Winsen / Luhe und Stelle- Verkehrsunfallfluchten (mit Zeugenaufruf)

Am Samstag, 28.08., kam es zur Mittagszeit auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Lüneburger Straße 77, 21423 Winsen (Luhe) zur einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher beschädigte vermutlich beim ein- oder ausparken einen schwarzen Pkw Honda Jazz und flüchtete anschließend. Die Geschädigte hielt sich nur wenige Minuten in dem Geschäft auf, so dass die Tatzeit auf 11:50 - 12:00 Uhr eingegrenzt werden kann.

Bereits am Mittwoch kam es in 21435 Stelle, Bardenweg in Höhe Hausnummer 78 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier hatte gegen 18:50 Uhr der Fahrer eines Transportunternehmens einen weißen Transporter Ford Transit am Fahrbahnrand abgestellt, um Pakete zuzustellen. Als er wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine erhebliche Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich hatte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Transporter gestreift.

Zeugen zu den jeweiligen Verkehrsunfällen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) zu melden (Tel: 04171-7960).

Winsen / Luhe- Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Durch eine Zeugin bekam die Polizei Winsen (Luhe) am Samstagmittag den Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer. Dieser hatte an einer Tankstelle alkoholische Getränke und Zigaretten gekauft. Der Fahrzeugführer wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der Atemalkoholwert betrug 3,42 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen den 35-jährigen Mann eingeleitet, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Einer Polizeistreife fiel am frühen Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr ein Pkw in einer Einmündung zur Radbrucher Straße auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Die Atemalkoholmessung ergab 1,62 Promille. Den Führerschein konnten die Beamten dem Mann aber nicht abnehmen, diesen hatte er bereits wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Am Samstagabend gegen 09:30 Uhr kam es in 21395 Tespe, Elbuferstraße 165 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann kam mit seinem Pkw Suzuki Swift von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Zaun in den Vorgarten eines Einfamilienhauses. Unfallursächlich dürfte die Alkoholbeeinflussung des Mannes gewesen sein, er pustete 2,92 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ähnlich erging es am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr einer 21-jährigen Autofahrerin, die auf der Landesstraße 213 zwischen Hanstedt und Asendorf von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Bei ihr ergab die Alkoholmessung einen Wert von 0,88 Promille. Die Frau wurde in das Krankenhaus Buchholz verbracht, sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Seevetal- Trunkenheitsfahrten

Ein 25-jähriger Fahrzeugführer wurde, in der Glüsinger Straße in Meckelfeld, am Samstag gegen 21:15 Uhr angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein weiterer 23-jähriger Fahrzeugführer wurde am Sonntag um 03:00 Uhr in Maschen alkoholisiert angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert unterhalb der Straftat an, sodass gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Jesteburg- Trunkenheit mit THC

Am Sonntagmorgen um 00:10 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung einen Mercedes-Benz. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-jährige polnische Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Seevetal- Randalierer

In der Nacht zu Sonntag randalierte in der Glüsinger Straße ein betrunkener 23-jähriger und beschädigte hierbei mehrere Fahrzeuge. Gegen den 23-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Auf den Autobahnen im Landkreis:

A7: Hund geht auf der Autobahn spazieren

Zwischen den Anschlussstellen Ramelsloh und Thieshope ging am Samstagvormittag gegen 09:30 Uhr eine Husky-Hündin auf dem Standstreifen gemütlich ihrer Wege. Das Tier, welches seit Dienstag als vermisst galt, wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen (L.) bis zur nächsten Anschlussstelle begleitet und konnte dort der Halterin übergeben werden. (Foto der Ausreißerin) Auf den Ausflug folgt nun ein Besuch beim Tierarzt. Die Ausreißerin hatte sich bei ihrer Tour leicht an der Pfote verletzt.

A39: Alkoholbedingter Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Hamburg

Am Samstag gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Maschen, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 46-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Harburg überholte mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Als er dann mit seinem Pkw auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah er den dort fahrenden Pkw mit Anhänger eines 38-jährigen Fahrzeugführers aus dem Landkreis Itzehoe und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch den Aufprall löste sich der Anhänger, kippte auf die Seite und blieb im linken Fahrstreifen liegen. Durch ein Fahrzeug der Bundespolizei, welches sich gerade in diesem Streckenabschnitt befand, konnte die Unfallstelle abgesichert und mögliche Folgeunfälle verhindert werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der Gefahr, dass einer der Pkw in Brand geraten könnte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch beim unfallverursachenden Fahrzeugführer festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Beim nunmehr Beschuldigten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde zudem ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 19.000 Euro.

A39: Gewalttäter führt Waffen mit sich

Auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Lüneburg stoppte die Polizei am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr einen 19-jährigen Lüneburger. Bei der Kontrolle stellten die Beamten ein Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock beim Betroffenen sicher. Beide Gegenstände befanden sich griffbereit auf dem Beifahrersitz, beziehungsweise in der Seitenablage der Fahrertür. Gegen den Polizeibekannten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

A1: Wohnanhänger auf der Felge unterwegs

Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntagmorgen ein Wohnwagengespann auf der BAB 1 in Richtung Hamburg, bei dem der Anhänger den Anschein der Überladung erwecken soll. Nachdem sich der 60-jährige Fahrzeugführer mit seinem litauischen Gespann mehrfach verfuhr, konnten Polizeibeamte ihn antreffen und im Autobahnkreuz Maschen kontrollieren. Bereits beim Hinterherfahren konnten die Beamten akustisch wahrnehmen, dass hier technisch einiges im Argen liegen muss. Grund der Schieflage war nicht die Beladung, sondern die fehlende Reifendecke auf der linken Fahrzeugseite. Dem Betroffenen wurde bis zur Behebung des Mangels die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugführer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Rückfragen bitte an:



POK'in Mossau



Polizeiinspektion Harburg

Pressestelle



Telefon: 04181/285-0

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell