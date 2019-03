POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Polizeipräsidium Aalen

Ellwangen: Pkw rollt gegen Pkw

Am Sonntagvormittag stellte eine 22-jährige Hyundai-Lenkerin ihr Fahrzeug gegen 10 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Spitalstraße ab, ohne es ausreichend gegen das Wegrollen gesichert zu haben. Der Pkw rollte daraufhin rückwärts über die Fahrbahn und kollidierte mit einem geparkten VW Passat. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Verkehrsinsel gefahren

Beim Überholen auf der Brainkofer Straße überfuhr ein in Richtung Herlikofen fahrender 71-jähriger BMW-Lenker am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr eine Verkehrsinsel am dortigen Fußgängerüberweg. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gas mit Bremse verwechselt

Auf einem Parkplatz in der Willy-Schenk-Straße verwechselte ein 89-jähriger Mercedes-Lenker am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr an seinem Automatik-Fahrzeug das Gaspedal mit der Bremse. Dadurch beschleunigte das Fahrzeug auf kurzer Distanz und prallte gegen einen geparkten VW-Golf. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Leicht verletzt

Am Sonntag bog ein 24-jähriger BMW-Lenker gegen 13 Uhr auf Höhe einer Tankstelle verbotenerweise über die durchgezogene Linie nach links ab. Dabei übersah er einen 25-jährigen Motorrad-Lenker, der ihn ebenfalls verbotenerweise überholte. Der Motorrad-Lenker stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Am Sonntagvormittag wurde in der Weißensteiner Straße festgestellt, dass die Beifahrertüre eines geparkten Pkw Suzuki Ignis von Unbekannten vermutlich durch Fußtritte beschädigt wurde. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Altkleidercontainer beschädigt

Von Unbekannten wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag im Bereich Hardtstraße/Scheuelbergstraße im Bereich der Glascontainer ein aufgestellter Altkleidercontainer von Unbekannten einen ca. 40 Meter langen Abhang hinuntergekippt. Der Container überschlug sich dabei und wurde beschädigt. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Heubach: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

In der Nacht zum Sonntag wurden im Bereich Böbinger Straße/Beißwanger Straße zwischen 0.15 Uhr und 9.20 Uhr an insgesamt vier Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt sowie Absperrpoller auf die Straße gestellt. Gefährdet wurde dadurch niemand. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

