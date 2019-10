Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit gestürzter Radfahrerin

Unfallverursacher gesucht (20/1610)

Speyer (ots)

16.10.2019, 07:45 Uhr

Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße / Einmündung Karl-Spindler-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Audi und einem 11jährigen Mädchen auf ihrem Fahrrad. Der Audi, welcher von der Karl-Spindler-Straße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einbog, touchierte hierbei das Hinterrad des von rechts auf dem Radweg kommenden Mädchens. Diese kam zu Sturz. Der ca. 30jährige Pkw-Fahrer half der Gestürzten danach auf und erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden. Da sie angab, unverletzt zu sein und auch am Fahrrad keine Schäden festzustellen waren, trennte man sich, ohne dass es zum Personalienaustausch kam. Später verspürte das Mädchen allerdings doch Schmerzen am Knie, weswegen der Unfall bei der Polizei beanzeigt wurde. Der derzeit unbekannte, unfallbeteiligte Audi-Fahrer wird deshalb gebeten, sich mit der Polizei Speyer über die Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Hinweise von etwaigen Unfallzeugen werden von der Polizei ebenfalls unter den genannten Erreichbarkeiten entgegengenommen.

