Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Karambolage auf der Bohlenstraße

Lübbecke (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist es in Lübbecke zu einem Auffahrunfall unter Beteiligung dreier PKWs gekommen. Dabei wurde eine Fahrerin verletzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte ein 62 Jahre alter Volvo-Fahrer aus Lotte gegen 17.10 Uhr die Karambolage verursacht. Zwei ihm in Richtung Gehlenbeck vorausfahrende PKWs hatten verkehrsbedingt auf der Bohlenstraße (B65) kurz vor der Jahnstraße anhalten müssen. Dies erkannte der 62-Jährige offenbar zu spät und prallte in das Heck einer 87-jährigen Polo-Fahrerin aus Lübbecke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo wiederum in das Heck eines Fords eines 28-Jährigen aus Kirchlengern geschoben. Bei dem Unfall wurde die Seniorin aus Lübbecke verletzt. Rettungskräfte lieferten die Fahrerin in das Lübbecker Krankenhaus ein. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

