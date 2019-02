Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Taschenraub: Polizei sucht Zeugen

Bad Oeynhausen (ots)

In der Innenstadt von Bad Oeynhausen ist es zu einem Taschenraub gekommen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 7.45 Uhr war am Mittwoch ein 34-jähriger Fußgänger aus der Gemeinde Hüllhorst auf dem Gehweg der Königstraße aus Richtung ZOB kommend unterwegs. In Höhe der Heinrichstraße verspürte der Mann plötzlich einen Ruck an seiner Schulter, auf der er eine gelb-graue Umhängetasche der Firma Adidas getragen hatte. Als Verursacher hatte das Opfer einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer bemerkt, der die Tasche heruntergezogen hatte. Anschließend entfernte sich der Räuber auf dem hellen Mountainbike mit seinem Diebesgut, darunter eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Bargeld, in selber Fahrtrichtung. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 25-30 Jahre alt und schlank. Außerdem hatte der Gesuchte einen Bart und kurze Haare. Er trug während der Tat eine helle Jeans, eine dunkle Jacke, eine dunkle Schirmmütze sowie helle Schuhe. Hinweise zum Täter werden an die Ermittler unter (0571) 8866-0 erbeten.

