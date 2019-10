Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Erwitte (ots)

Ein 32-jähriger Arnsberger befuhr mit seinem Auto am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, die Berenbrocker Straße in Richtung Hauptstraße. Dort wollte er in die Hauptstraße einbiegen und seine Fahrt fortsetzen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Anröchte die Hauptstraße in Richtung Völlinghausen. Bei der Einfahrt in die Hauptstraße übersah der Arnsberger, die von links kommende Anröchterin, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurden die 26-jährige Arnsberger Beifahrerin des 32-Jährigen und die Anröchterin verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6.500 Euro. (reh)

