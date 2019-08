Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemittteilung der Polizei Bad Zwischenahn Einbruch in Firmengelände in Edewecht

Oldenburg (ots)

In der Straße Im Gewerbegebiet ist es in der Nacht zum 31.07.2019, gegen 03:50 Uhr, zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter entfernten die Sicherungen zu einem Zaunelement einer benachbarten Firma und entwendeten zwei hochwertige Rasenaufsitzmäher der Marke John Deere. Nach Zeugenangaben dürfte es sich um zwei Täter gehandelt haben, die ein größeres Fahrzeug (Kombi oder Van) und einen Viehanhänger mitgeführt haben. In der Nacht zum 04.07.2019 war es bereits zu einer gleichartigen Tat bei der Firma gekommen, wobei ein Aufsitzmäher entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/927-0, zu melden.

