Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kupferrohre und Baumaschinen entwendet +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen kam es auf einer Baustelle an der Bremer Straße zum Diebstahl mehrerer Meter Kupferrohr. In der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag und Dienstag, jeweils 18 Uhr, traten Unbekannte eine seitliche Eingangstür des leerstehenden Hauses ein und entwendeten geziehlt Leitungen aus Kupfer im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugen dieser Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (907691)

