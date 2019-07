Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsbehinderungen durch 20 Tonnen Getreide auf Fahrbahn in Bad Zwischenahn +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 31.07.2019, gegen 9:30 Uhr befuhr ein 16jährger mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und zwei mitgeführten Anhängern die Oldenburger in Bad Zwischenahn in Fahrtrichtung Rostrup. Nach dem Durchfahren des sog. Troges öffnete sich bei einem der beiden mit jeweils ca. 20 Tonnen Getreide beladenen Anhängern eine seitlich Bordwand. Die gesamte Ladung des Anhängers verteilte sich auf die Fahrbahn über eine Strecke von ca. 100 Meter. Aufgrund der aufwendigen Fahrbahnreinigungsarbeiten des feinkörnigen Getreides durch mehrere Mitarbeiter und Spezialfahrzeuge des Baubetriebshofes der Gemeinde Bad Zwischenahn musste ein Teil der Fahrbahn vorübergehnd gesperrt werden, was sich erheblich auf den Straßenverkehr ausgewirkt hat. Gegen 12 Uhr war die Fahrbahn vollständig gereinigt und der Straßenverkehr konnte wieder problemlos fließen.

