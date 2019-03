Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: LKW-Fahrer touchiert Hilfsampel

Mainz (ots)

Montag, 11.03.2019, 07:00 Uhr

Am Montagmorgen befährt ein 58-jähriger LKW-Fahrer die Hattenbergstraße in Richtung Am Schützenweg. Kurz vor der Einmündung zum Rheingauwall fällt ihm die Beschilderung zur Höhenbeschränkung der Fahrbahn auf. Deshalb möchte er wenden. Dabei übersieht er eine am rechten Fahrbahnrand aufgestellte Hilfsampel und touchiert diese. Die Ampel wird ein Stück mitgezogen und kippt gegen den LKW. Die Hattenbergstraße musste kurzzeitig gesperrt werden, weil der LKW alle Fahrspuren blockiert hat. Die Ampelanlage wurde wieder aufgestellt.

