Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Freitag, 08.03.2019, 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr

Freitagnacht ist es in der Augustinergasse zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Kellerverschlag gekommen. An der Tür können leichte Hebelspuren vorgefunden werden, der Kellerraum ist durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 08.03.2019, 21:00 Uhr bis Samstag, 09.03.2019, 21:30 Uhr

In Mainz-Hechtsheim kommt es zwischen Freitagabend und Samstagabend zu einem Einbruchsdiebstahl. Der unbekannte Täter hebelt die Terrassentür auf und durchwühlt die Zimmer im Untergeschoss. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Samstag, 09.03.2019, 14:00 Uhr bis 21:20 Uhr

In Mainz-Bretzenheim schiebt ein unbekannter Täter am Samstag den Außenrolladen der rückseitigen Terrassentür zur Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses hoch und hebelt die Terrassentür auf. Er durchsucht die Wohnung und entwendet einen Wertegenstand. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Sonntag, 10.03.2019, 16:40 Uhr

Am Sonntagnachmittag kommt es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Gebäude in Mainz-Hartenberg. Der unbekannte Täter schmeißt drei Fenster im Erdgeschoss ein und öffnet die Büroeinrichtung - teilweise gewaltsam. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Montag, 11.03.2019, 04:19 Uhr

Am Montag kommt es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Geschäft in Nieder-Olm. Der unbekannte Täter stemmt die Tür auf und entwendet Zigaretten. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell