Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Sockenklau erwischt (48+50/1510)

Speyer (ots)

15.10.2019, 14:30 Uhr

Eine 17-Jährige aus Speyer versuchte am Dienstagnachmittag Socken im Wert von ca. 20 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße zu entwenden. Sie wurde dabei von einem Angestellten beobachte. Ihm gegenüber räumte sie die Tat ein und händigte die Socken wieder aus. Zudem gab sie an, bereits zuvor in einem nahegelegenen Drogeriemarkt Waren entwendet zu haben und übergab auch die dort gestohlenen Produkte im Wert von ca. 50 Euro. Die Jugendliche wird sie deshalb nun wegen zwei Ladendiebstählen verantworten müssen.

