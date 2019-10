Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt)Verkehrsüberwachung im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Montag, dem 14.10.2019, wurden in mehreren Ortschaften im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Fahrzeugkontrollen, sowie Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei einer Standkontrolle in der Speyerer Straße in Schifferstadt, zwischen 09:30 Uhr - 10:30 Uhr, wurden mehrere Gurtverstöße geahndet. In der Römerstraße in Böhl-Iggelheim wurde zwischen 14:45 Uhr - 15:30 Uhr die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes überwacht. Hierbei kam es zu drei Beanstandungen. Weiterhin fand in der Woogstraße in Neuhofen eine Geschwindigkeitsmessung statt. Während der Kontrolle (10:30 Uhr - 13:15 Uhr) wurden 38 Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 60 km/h. Diese Ordnungswidrigkeit wird mit einem Bußgeld in Höhe von 100EUR, sowie einem Punkt geahndet. Ferner konnte in der Woogstraße ein Rollerfahrer mit einer Geschwindigkeit von 49 km/h gemessen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zwischen 14:35 - 15:05 Uhr wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit in Dannstadt-Schauernheim, in der Hauptstraße, Ortseinfahrt von Schifferstadt kommend kontrolliert. Während der Kontrolle wurde ein Verstoß (70 km/h) festgestellt. Erlaubt sind an dieser Örtlichkeit 50 km/h. Dieser Verstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 35EUR geahndet. Eine weitere Geschwindigkeitsmessung fand zwischen 15:20 Uhr - 15:50 Uhr in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt statt. Hierbei wurden bei erlaubten Tempo 30, 12 Überschreitungen festgestellt, wobei der Schnellste mit 52 "Sachen" unterwegs war.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

