Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen/Altrip) Betrügerische Telefonanrufe in Neuhofen und Altrip

Neuhofen/Altrip (ots)

Am Montagmittag, 14.10.2019, gegen 14:15 Uhr, erhielt die 84-jährige Geschädigte aus Neuhofen einen vermeintlichen Anruf ihrer Enkelin. Hierauf wurde die Geschädigte jedoch direkt misstrauisch, da diese kinderlos ist und teilte dies auch der unbekannten Anruferin mit. Danach gab sich die Anruferin als Nichte der 84-Jährigen aus. Die Angerufene beendete darauf das Gespräch. Am Nachmittag des 14.10.2019, gegen 17:00 Uhr, erhielt eine 89-jährige Anwohnerin in Altrip einen Anruf eines "Herrn Schaller", welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Hintergrund des Anrufes durch den vermeintlichen Polizeibeamten sei, dass im Rahmen von Täterfestnahmen Ausweisdokumente der 89-Jährigen aufgefunden wurden. Der Anrufer lenkte jedoch schnell das Gespräch auf mögliche Bargeld-/Schmuckbestände in der Wohnung der 89-Jährigen. Die Dame beendete hierauf das Gespräch. In beiden Fällen entstand kein finanzieller Schaden. Die zwei Damen handelten richtig und beendeten das Telefonat, da es sich bei den Anrufern um "Betrüger" handelt, welche lediglich auf schnellem Wege an das Vermögen der Angerufenen gelangen wollen.

