Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Aufgebrochener Geländewagen - 40-Jähriger auf frischer Tat festgenommen

Düsseldorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge rief heute Morgen (19. September 2019, 4.11 Uhr) die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Verdächtiger in der Düsseldorfer Straße durch das Fenster eines geparkten SUV einstieg und dort herumhantierte. Ein Streifenteam traf den mutmaßlichen Autodieb, versunken in seiner "Arbeit", dann tatsächlich in dem beschriebenen Range Rover an. Der Tatverdächtige trug Handschuhe und einen Mundschutz. Eine Fensterscheibe des Fahrzeugs war zerborsten und aus dessen Armaturenbrett ragten Kabel. Beim Anblick der Beamten verlor der 40-Jährige aus Litauen offenkundig die Fassung. Diese holten den überraschten Autoaufbrecher aus dem SUV und nahmen ihn vor Ort fest. In der Nähe des aufgebrochenen Range Rovers fanden die Einsatzkräfte diverse Gegenstände, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit der versuchten Entwendung des Fahrzeugs stehen. Der Tatverdächtige befindet sich im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

