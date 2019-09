Polizei Düsseldorf

POL-D: Hubbelrath - Radler von Pkw touchiert - Schwere Verletzungen nach Sturz

Düsseldorf (ots)

Hubbelrath - Radler von Pkw touchiert - Schwere Verletzungen nach Sturz

Mittwoch, 18. September 2019, 21 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hubbelrath. Er war vom Pkw eines Seniors touchiert worden und dann zu Fall gekommen.

Ein 86-Jähriger war mit seinem Ford auf der Erkrather Landstraße in Richtung Bergische Landstraße unterwegs. In Höhe der Zentraldeponie kam es dann offenbar zur Berührung mit einem parallel fahrenden Radler. Der 32 Jahre alte Mann geriet ins Straucheln und stürzte zu Boden. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Senior hatte zunächst nur das Einklappen seines rechten Außenspiegels bemerkt und war dadurch überhaupt auf das Geschehene aufmerksam geworden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell