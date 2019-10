Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Abbiegen entgegenkommendes Mofa übersehen (25/1410)

Speyer (ots)

14.10.2019, 11:25 Uhr

Am Montag gegen 11:25 Uhr kam es in der Auestraße in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des Gartengeschäfts Dehner zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 39jähriger Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde. Eine aus Richtung Wormser Landstraße kommende 79jährige Citroen-Fahrerin übersah beim Abbiegen auf das Parkplatzgelände das auf der Auestraße in entgegengesetzter Richtung fahrende Mofa. Der Mofafahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beim Aufschlagen auf der Motorhaube bzw. der Frontscheibe verletzte sich der 39-Jährige leicht, verzichtete aber auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell