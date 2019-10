Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191010 - 1061 Franfurt-Ostend: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend, gegen 18:50 Uhr, verletzte ein bislang unbekannter Täter einen Fahrgast der U-Bahn-Linie 7 mit Reizgas und mit Faustschlägen im Gesicht. Der 29-jährige Geschädigte war mit der U7 auf dem Weg in Richtung Enkheim. Als er an der Haltestelle am Parlamentsplatz aussteigen wollte, sprühte ihm ein Mann in der U-Bahn unvermittelt Reizgas ins Gesicht. Weiter schlug der Angreifer mit der Faust in das Gesicht des Geschädigten, welcher dadurch Verletzungen erlitt. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt von der Haltestelle.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 30 Jahre alt, schlanke Erscheinung, dunkler Teint, bekleidet mit dunkelblauer Daunenjacke mit Kapuze und schwarzer Hose.

