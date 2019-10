Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191009 - 1060 Frankfurt-Ostend: Körperverletzungsdelikt

Frankfurt (ots)

(fue) Vor einem Kiosk in der Ostparkstraße kam es am Dienstag, den 8. Oktober 2019, gegen 17.55 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 59-jährigen Mannes. Dieser wurde vor dem Kiosk unvermittelt durch einen 41-jährigen Wohnsitzlosen angegriffen und mit einer Holzlatte geschlagen. Dabei erlitt der Geschädigte eine Kopfverletzung, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Der beschuldigte 41-Jährige konnte wenig später in Tatortnähe festgenommen werden. Er war zunächst geflüchtete, dann jedoch wieder am Tatort erschienen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

