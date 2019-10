Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191009 - 1059 Frankfurt-Preungesheim: Polizei nimmt entwichenen Strafgefangenen fest

Frankfurt (ots)

(ne) Der am 1. August diesen Jahres aus der JVA Preungesheim entwichene Strafgefangene ist gestern von der Frankfurter Kriminalpolizei festgenommen worden.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen erbrachten Hinweise zum Aufenthaltsort des 39-Jährigen. Schließlich konnten die Beamten den Mann in Frankfurt-Sossenheim ausfindig machen, als er dort mit einem Fahrrad unterwegs war. Zwar versuchte sich der Mann zunächst durch eine Flucht - erst mit Fahrrad, dann zu Fuß - der Festnahme zu entziehen, am Ende klickten jedoch die Handschellen.

Der 39-Jährige wurde zurück in die JVA Preungesheim gebracht.

