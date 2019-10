Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191008 - 1057 Frankfurt-Nordend: Zeugenaufruf - Frau unsittlich berührt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 07.10.2019, ereignete sich in der Koselstraße ein Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter eine junge Frau unsittlich berührte. Die 19-jährige Frau war auf dem Heimweg und fuhr zunächst mit der Straßenbahn von der Konstabler Wache zum Friedberger Platz. Als sie gegen 23:30 Uhr in der Koselstraße eintraf, näherte sich ihr ein unbekannter Mann und berührte sie in unsittlicher Art und Weise. Sie konnte den Täter durch lautstarkes Schreien vertreiben. Dieser flüchtete zu Fuß in Richtung Friedberger Platz.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dickliche Statur, sehr kurze, braune Haare, bekleidet mit dunkler Jeans, dunkler Regenjacke, trug einen dunklen Rucksack.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder dem Täter machen können, sich bei der Kriminalpolizei Frankfurt unter der 069 / 755-51399 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

