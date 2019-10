Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Diebstahl eines Mercedes GLC (11/1510)

Hanhofen (ots)

14.10 - 15.10.2019, 21:00 - 07:37 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter in Hanhofen einen mit einem Keyless-Go-System ausgestatteten, schwarzen Mercedes GLC mit RP-Kennung im Wert von ca. 50.000 Euro. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit verschlossen vor einer Garage in der Straße Im Rosengarten. Hinweise auf den/die Täter bestehen derzeit nicht. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Tatörtlichkeit bzw. zu dem entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

