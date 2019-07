Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer nehmen beim Abbiegen zu wenig Rücksicht auf Radfahrer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Beamte des Verkehrsdienstes führten am Mittwoch, den 04.07.2019, einen Verkehrsaktionstag zur Hauptunfallursache Nr. 1 im Stadtgebiet durch.

Fehler beim Abbiegen und Wenden führen häufig zu Unfällen zwischen Pkw-Fahrern und Fahrradfahrern oder Fußgängern. So konzentrierten sich die Beamten an diesem Tag unter anderem auf Kreuzungen mit Stoppschildern, an denen Autofahrer querende Radfahrer passieren lassen müssen. Zwingend notwendig ist ein Anhalten an der Haltelinie des Stoppschilds. Häufig fuhren Pkw-Fahrer jedoch direkt bis zur Kreuzung vor. Sie beachteten nur den Fahrzeugverkehr, um sich zu vergewissern, ob sie in den Verkehr einfließen können.

Die Polizisten ahndeten insgesamt 31 Verstöße bei Abbiege- und Wendevorgängen. Unter den Verstößen waren auch einige Wendemanöver, die die Autofahrer beispielsweise über durchgezogenen Linien durchführten. Neun Fahrer mussten Verwarngeld bezahlen.

Ein eingesetzter Radarwagen hielt zudem 42 Geschwindigkeitsverstöße fest. Ein Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Bei zulässigen 50 km/h wurde ein Paderborner Pkw mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h auf der Eckendorfer Straße gemessen.

Ein Pkw-Fahrer hatte sein Auto ordnungswidrig auf einer Busspur geparkt und ein weiterer Fahrer überfuhr eine rote Ampel. Aber auch einige Radfahrer fielen den Beamten auf. Zwei Fahrer fuhren bei Rot über die Ampel und ein Radfahrer wurde von den Beamten angehalten, weil er auf dem Rad das Mobiltelefon bediente.

Den Beamten kam es jedoch besonders darauf an, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. An besonders unfallträchtigen Stellen, darunter die Straßen Am Waldhof und Am Markt, unterhielten sich die Polizisten mit Verkehrsteilnehmern über häufige Unfallursachen. Besonders viele Radfahrer nutzten die Gelegenheit, den Beamten ihre Erfahrungen mitzuteilen.

Die Polizei Bielefeld wird auch in Zukunft gezielte Kontrollen durchführen, um die Verkehrsteilnehmer für häufige Unfallursachen, wie Fehler bei Abbiegevorgängen, zu sensibilisieren.

