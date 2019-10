Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Täter nach missglücktem Parkscheinautomatenaufbruch von Polizei gestellt (02/1610)

Speyer (ots)

16.10.2019, 02:32 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch erlangt die Polizei Speyer Kenntnis über einen möglichen aktuellen Parkscheinautomatenaufbruch auf dem Parkplatz Unterer Dom. Durch eine dorthin entsandte Streife konnten an besagtem Parkscheinautomaten stehend zwei Jugendliche festgestellt werden, welche bei Erblicken des Streifenwagens umgehend die Flucht in Richtung Domplatz ergriffen. Dort konnten der 16- und 18-Jährige aus Speyer dann von einer weiteren Streife gestellt und festgenommen werden. Beide Personen gaben an, nur zufällig auf dem Parkplatz gewesen sein. Dies scheint jedoch wenig glaubwürdig, zumal an dem Parkscheinautomaten, an welchem vergeblich versucht wurde eine Abdeckung herauszubrechen, frische Blutanhaftungen festgestellt werden konnten. Ob es sich dabei um das Blut des 16Jährigen handelt, welcher eine frische Wunde an der Hand aufwies, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedenfalls an seine wenig begeisterte Mutter überstellt. Die Sicherung des beschädigten Parkscheinautomaten (Sachschaden ca. 200 Euro) erfolgte noch in der Nacht über den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Speyer.

