Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raubdelikt auf Spielhalle Wilhelmstraße, 53879 Euskirchen

Euskirchen (ots)

Der unbekannte, männliche ca. 30 jährige Täter betrat am Freitag, dem 31.05. gegen 15:15 Uhr eine Spielhalle auf der Wilhelmstraße. Hier erpresst er unter dem vermutlichen Vorhalt einer Schusswaffe, welche als Ausbuchtung in seinem Kapuzenpullover zu erkennen ist, 200 Euro Tatbeute und flüchtet in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - Kräftige Statur - kurzes, schwarzes Haare - Südeuropäer - dunkelblauer Kapuzenpullover - dunkelblaue Jeans.

