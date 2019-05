Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

53919 Weilerswist (ots)

Mittwochmorgen (06.45 Uhr) befuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg an der Kölner Straße in Richtung Brühl. Zeitgleich wollte eine 35-Jährige Autofahrerin aus Bornheim von der Bonner Straße in die Kölner Straße nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie den jungen Radfahrer. Durch die Kollision der Beiden Fahrzeuge stürzte der Junge auf die Fahrbahn und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

