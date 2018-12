POL-MA: Mannheim: Unfall im Kreuzungsbereich Frankenthaler Straße/Karl-Imhoff-Straße - Schaden über 20.000 Euro

Mannheim (ots) - Drei Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind nach einer Karambolage am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr im Kreuzungsbereich Frankenthaler-/Karl-Imhoff-Straße zu beklagen. Eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin bog zwar bei Grünlicht nach links in Richtung Lampertheim ab, achtete aber nicht auf den entgegenkommenden VW Golf eines 27-Jährigen. Die 35-Jährige, ihr Kontrahent wie auch seine 25-jährige Mitfahrerin zogen sich Verletzungen zu, die durch den Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt werden mussten. Danach erfolgte eine Weiterbehandlung in einem Mannheimer Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand, transportierten Abschleppunternehmen ab. Die durch ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzte Fahrbahn säuberte eine Spezialfirma. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos war die Sperrung eines Fahrstreifens notwendig.

