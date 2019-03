Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster/Stollhofen - Gebäudebrand

Rheinmünster /Stollhofen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, gegen 23:50 Uhr, wurde über Polizeinotruf ein Gebäudebrand in der Rastatter Straße in Rheinmünster/Stollhofen gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort schlugen offene Flammen aus dem Gebäude, bei welchem es sich um eine ehemalige Gaststätte handelte. Die Bewohner versuchten noch mittels eines Gartenschlauchs das Feuer zu löschen, was ihnen aber nicht gelang. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Am Gebäude selbst entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren einhunderttausend Euros. Das Polizeirevier Bühl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

