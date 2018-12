FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 04.12.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:30 Uhr zu einer Flüchtlingsunterkunft in die Lindenstraße gerufen. Dort hatten Rauchmelder ausgelöst. Die Erkundung ergab, dass sich Essen auf dem Herd befand und die Wohnung bereits verraucht war. Da die Bewohner sich mit ihren Kleinkindern bei dem Verlassen des Gebäudes ausgesperrt hatten, musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden. Das Essen wurde entfernt und die Wohnung überdruckbelüftet. Während des Einsatzes durften die betroffenen Personen dankenswerter Weise in einem, vor dem Haus parkenden, PKW untergebracht werden. Der Einsatz konnte um 16:22 Uhr beendet werden.

