FW-EN: Magnesiumbrand

Ennepetal (ots) - Am Samstag, den 01.12.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:08 Uhr in die Hagener Straße gerufen. In einer dortigen Firma war aus unbekannten Gründen Magnesium in Brand geraten. Firmenmitarbeiter hatten dieses bereits aus einer Halle ins freie gebracht und Löschversuche durchgeführt, die aber ohne Erfolg blieben.

Der vorgehende Angriffstrupp deckte das Magnesium mit Streusalz ab und kontrollierte eine angrenzende Halle auf Verrauchung. Diese wurde quergelüftet.

Nach Beendigung der Maßnahmen konnte der Einsatz um 12:50 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell