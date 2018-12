FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Sonntag den 02.12.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:55 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in der Pregelstrasse alarmiert. Nach Kontrolle der Anlage stellte sich ein ausgelöster Druckknopfmelder als Auslösegrund heraus. Die Anlage wurde wieder zurück gestellt und an einen Verantwortlichen der Firma übergeben. Die 16 Einsatzkräfte der Hauptwache u. der Löschgruppe Külchen beendeten den Einsatz um 13:22 Uhr.

